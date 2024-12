Die Fluggesellschaft Discover wird im kommenden Sommer mit dem Großraumjet A330 nach Mallorca fliegen. Um die hohe Nachfrage in den "reiseintensiven Sommermonaten weiter zu stabilisieren", werde der Riesenflieger eingesetzt, bestätigte die Pressesprecherin des Unternehmens auf MM-Anfrage. Konkret wird dabei die Route zwischen Frankfurt am Main und Palma de Mallorca bedient.

Der A330 wird am 1. Mai 2025 zum ersten Mal abheben. Bis Oktober soll er dann donnerstags, freitags, samstags und sonntags jeweils vormittags eine Rotation zwischen Frankfurt und Palma de Mallorca fliegen, so die Pressestelle von Discover. Insgesamt bietet Discover Airlines ab Frankfurt 16 wöchentliche Flüge nach PMI und ab München neun wöchentlich Flüge. "Der Rest wird allerdings wie gewohnt mit dem A320 geflogen."

So sieht die Kabine des A330 von Discover Airlines auf. Fotos: Discover Airlines

Am Bord des Großraumjets, der normalerweise vor allem auf Langstreckenflügen eingesetzt wird, finden 280 Passagiere Platz. Die Reihen sind dabei anders aufgeteilt als in kleineren Fliegern. An den Fenstern links und rechts sind jeweils zwei Plätze, in der mittleren Reihe gibt es vier Plätze.

"Das Besondere für Passagiere ist dann sicherlich, dass es eine Langstreckenkabine in der Business-Class ist. Je nach Konfiguration gibt es 30 Sitze in der Business-Class", teilt Pressesprecherin Leonie Bueb mit.

Ein Blick in die Business-Class.

Schon im vergangenen Sommer hatte Discover Airlines "hin und wieder" den A330 auf Mallorca-Strecken eingesetzt. Auch die Fluggesellschaften Swiss und Lufthansa haben das wegen der hohen Nachfrage nach Insel-Flügen bereits getan.