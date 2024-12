Das Anlegen der Sicherheitsgurte, das Hören auf die Anweisungen der Flugbegleiter und das Aktivieren des Flugzeugmodus bei mobilen Geräten sind die drei grundlegenden Anforderungen vor dem Start eines Fluges. Manchmal wird jedoch vergessen, die letzte Regel einzuhalten. Dies kann die Sicherheit aller Passagiere beeinträchtigen.

Ein Pilot erklärte dies auf seinem TikTok-Profil. „Dies ist eine Erinnerung daran, dass der Flugzeugmodus auf deinem Handy keine Verschwörungstheorie ist“, begann er. Obwohl er keine Auswirkungen auf das Flugzeug oder eines seiner Teile hat, ist er für Piloten gefährlich.

„Das ist nicht das Ende der Welt. Es fällt nicht vom Himmel und beeinträchtigt auch nicht die Systeme an Bord. Headsets können aber gestört werden“, sagte er. Mit denen kommunizieren auch Piloten. Grund dafür seien die elektromagnetischen Wellen der Telefone, die mit denen des Flugzeugs kollidieren könnten.

Und nicht nur das: „Wenn 70, 80 oder 150 Personen an Bord sind und einige vergessen, den Flugzeugmodus einzuschalten, versuchen ihre Telefone, sich mit einem Tower zu verbinden, was zu Interferenzen führt. Das kann zu einem lästigen Brummen im Headset führen“, sagte er und nannte Beispiele dafür, wie ihm das in der Vergangenheit passiert ist.

Das Video hat bereits mehr als eine Million Aufrufe und Hunderte von Nachrichten, die den Piloten unterstützen und noch härtere Maßnahmen fordern: „Das sollte im Flugzeug gesagt werden“. Aber es gibt auch diejenigen, die sich weigern, es zu glauben: „Ja gut, ich werde nichts von diesem Scheiß glauben. Wenn es wirklich ein Risiko wäre, würden die Fluggesellschaften den Passagieren zu Beginn des Fluges die Handys wegnehmen“.