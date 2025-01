Die Zahl der Luxushotels auf Mallorca wird sich im neuen Jahr weiter erhöhen. Als größtes Projekt gilt das neue Mandarin Oriental Punta Negra, das an der Costa d'en Blanes bei Puerto Portals unweit vom etablierten Mardavall-Hotel entsteht. Die Edel-Herberge wird 131 Gästezimmer, darunter 44 Suiten und neun Bungalows direkt am Wasser, bieten. Die geräumigen Unterkünfte bieten vollen oder teilweisen Meerblick, Außenterrassen oder Balkone, von denen einige über private Panorama-Whirlpools verfügen.

Außerdem soll den Gästen eine vielfältiges gastronomisches Angebot in Form verschiedener lokaler und internationalen Restaurants geboten werden, was es zu einem Ziel für Einheimische und Besucher gleichermaßen macht. Ein umfassender Spa im Mandarin Oriental wird die für die Gruppe typischen Wellness-Therapien und Schönheitsbehandlungen anbieten, wobei der Schwerpunkt auf lokalen, von der Natur inspirierten Entspannung-Programmen liegt.

Zudem will die Kette IHG Hotels & Resorts im nächsten Jahr ein Hotel in Alaró eröffnen. Vignette Collection Mallorca - Finca Banyols wird über 45 Zimmer verfügen. Dies ist das zweite Hotel des Unternehmens auf Mallorca nach der Eröffnung des Kimpton in Santa Ponça vor zwei Jahren.

Ein weiteres Edelhotel ist das Iberostar Selection Es Trenc, das im April eingeweiht werden soll. Dafür wird gerade das THB Sur Mallorca komplett umgebaut und zu einem Fünf-Sterne-Hotel aufgewertet. Die Kette THB ist wie der Iberostar-Konzern auf Mallorca heimisch und gehört der Familie Rigo. Iberostar sämtliche Zimmer mit Terrasse und Meerblick ausstatten. Im obersten Stockwerk werden mehrere Themen-Suites eingerichtet. Hinzu kommen zwei Pools, zwei Restaurants und drei Bars.

Ein weiteres Luxushotel wird aller Wahrscheinlichkeit nach am 15. Juni eröffnen. Als Aethos Mallorca soll das ehemalige Mar i Pins am Palmira-Strand in Peguera mit 61 Zimmern seine Türen öffnen. Es sollen auch eine Rooftop-Bar und ein Infinity-Pool konstruiert werden. Für den Schweizer Investmentfonds Aethos ist das Hotel auf Mallorca das erste Projekt in Spanien.

Ein weiteres edles Strandhotel, das im neuen Jahr eröffnet werden soll, ist das neue Purobeach Resort Santa Ponça - Oasis del Mar. Die Puro-Gruppe besitzt bereits vier Hotels auf der Insel. Die neue Herberge hat vier Sterne und 166 Zimmer.