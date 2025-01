Die private Ferienvermietung auf Mallorca und den Nachbarinseln verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum. Bis November 2024 entschieden sich mehr als 1,7 Millionen Reisende für Urlaub im Ferienhaus oder der Ferienwohnung auf den Balearen – ein Anstieg von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 8 Prozent auf insgesamt 8.422.472. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug fünf Tage, wobei 80 Prozent der Gäste aus dem Ausland kamen.

Antoni Barceló, Präsident des Verbandes für touristische Vermietung Habtur, begrüßt diese Entwicklung, weist jedoch auf bestehende Herausforderungen hin: „Es war ein gutes Jahr mit einer ähnlichen Belegung wie 2023; dennoch fehlt uns immer noch die Rechtssicherheit, weil wir nicht wissen, was letztendlich mit der Ferienvermietung in Mehrfamilienhäusern passieren wird. Und die Bürokratie nimmt durch die neuen Register für Reisende und touristische Vermietung weiter zu.“

Spannungsfeld zwischen Nutzen und Regulierung

Die Ferienvermietung auf Mallorca steht seit Jahren im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichem Nutzen und regulatorischen Herausforderungen. Im Jahr 2017 wurde das balearische Tourismusgesetz reformiert, wodurch jede Vermietung eines Wohnobjekts für weniger als 30 Tage automatisch als Ferienvermietung gilt. Zudem wurde ein Moratorium für neue Lizenzen bis 2026 verhängt, um die touristische Belastung zu steuern. Kritik äußern auch die Hoteliers, die eine unfaire Konkurrenz durch private Vermietungen beklagen. Gleichzeitig plant die Regierung Maßnahmen zur Eindämmung des Massentourismus, darunter die Erhöhung der Touristensteuer ab Sommer 2025.

Zusätzlich müssen Vermieter künftig eine Registrierungsnummer beantragen, die in allen Inseraten angegeben werden muss. Plattformen wie Airbnb oder Booking sind verpflichtet, sicherzustellen, dass diese Nummer korrekt angezeigt wird, und regelmäßige Kontrollen durchzuführen. Trotz dieser Herausforderungen zeigt der Bereich des ländlichen Tourismus ebenfalls positive Entwicklungen. Bis November 2024 wurden 529.405 Reisende in diesem Sektor gezählt – ein Plus von 17 Prozent im Vergleich zum gesamten Jahr 2023. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei drei Tagen, wobei 84 Prozent der Gäste aus dem Ausland stammten.

Miquel Artigues, Präsident des Balearischen Verbandes für Agrotourismus und Inlandstourismus (ABATI), bezeichnet das Jahr als „außergewöhnlich“ und sieht den ländlichen Tourismus auf einem stabilen Wachstumskurs. Die Ferienvermietungsbranche auf Mallorca bleibt somit ein dynamischer Sektor, der sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt. Die Balance zwischen touristischer Nachfrage, rechtlichen Rahmenbedingungen und den Interessen der lokalen Bevölkerung wird weiterhin im Fokus der Diskussionen stehen.