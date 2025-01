Palma de Mallorca hat es auf die prestigeträchtige Liste der zehn empfehlenswertesten Städte 2025 des renommierten Reiseführerverlags Lonely Planet geschafft. Als einzige spanische Stadt in dieser Auswahl hebt sich Palma mit einer einzigartigen Kombination aus Kultur, Kulinarik und Innovation hervor.

Nach Ansicht von Lonely Planet bietet Palma eine perfekte Mischung aus historischem Flair und modernem Lebensstil. Besonders die reiche Geschichte der Stadt, die in der imposanten Kathedrale La Seu und den verwinkelten Gassen der Altstadt lebendig wird, beeindruckt die Experten. Besucher können hier das authentische Mallorca erleben, abseits der typischen Strände. Lonely Planet lobt zudem Palmas aufstrebende Kunstszene. Die Fundació Pilar i Joan Miró, die das Werk des weltberühmten Künstlers Joan Miró zeigt, wird als ein Muss für Kunstliebhaber empfohlen. Das Castell de Bellver, eine "seltene kreisförmige Festung aus dem 14. Jahrhundert", biete neben historischer Bedeutung einen atemberaubenden Panoramablick über die Stadt und das Mittelmeer.

Doch nicht nur kulturell hat Palma viel zu bieten. Laut Lonely Planet gehört die Stadt auch kulinarisch zur Crème de la Crème. Von den 16 Michelin-Sterne-Restaurants auf den Balearen befinden sich vier in Palma. Dies macht die Stadt zu einem Paradies für Feinschmecker. Das Viertel Santa Catalina, bekannt für seine lebendige Atmosphäre und die Vielzahl an Restaurants, die frische, lokale Produkte anbieten, wird als "besonders reizvoll" hervorgehoben.

Lonely Planet sieht in Palma auch ein Vorbild für nachhaltige Stadtentwicklung. Die geplante Wiedereröffnung der modernisierten, umweltfreundlichen Uferpromenade, dem Paseo Marítimo, im kommenden Frühjahr sei ein Zeichen dafür, wie die Stadt den Balanceakt zwischen Tourismus und Lebensqualität der Einwohner meistert. Palma setze damit auf eine Verlängerung der Tourismussaison und fördert umweltfreundliche Projekte, um das ganze Jahr über attraktiv zu bleiben.

Die Wahl Palmas in die Top 10 der Lonely Planet Reiseziele ist nicht nur eine Anerkennung ihrer Schönheit und Vielfalt, sondern auch eine Einladung, die Stadt neu zu entdecken. Nach Meinung von Lonely Planet ist Palma der perfekte Ort für Reisende, die das Authentische suchen und dabei nicht auf Komfort und kulinarische Höhepunkte verzichten wollen.

Was ist „Lonely Planet“?

Der australische Verlag Lonely Planet, oft einfach LP genannt, gilt als führender Anbieter unabhängiger Reise- und Sprachführer weltweit. Die Publikationen des Unternehmens decken nahezu jedes Land, jede Metropole und jede Region ab und sind besonders bei Rucksacktouristen äußerst beliebt. Mit einer beeindruckenden Palette von rund 650 Titeln in 14 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Hebräisch, hat Lonely Planet eine Gesamtauflage von etwa 55 Millionen Exemplaren erreicht. Das Unternehmen beschäftigt über 400 Mitarbeiter an Standorten in Melbourne, Oakland, London und Paris und arbeitet mit einem Pool von rund 150 Autoren zusammen, die für die hohe Qualität und Vielfalt der Reiseführer sorgen.