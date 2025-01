Bereits jetzt im Januar ist die Konkurrenz unter Deutschen um die besten Ferienunterkünfte auf Mallorca groß. Laut einer Analyse des Ferienhaus-Buchungsportals FeWo-direkt begann die Buchungshochphase bereits in der zweiten Januarwoche. Bis Mitte Februar sind den Angaben zufolge bereits 70 Prozent der Ferienunterkünfte reserviert, was mehr als zwei Monate vor dem Durchschnitt für andere Reiseziele liegt.

Nicht nur europäische Urlauber, sondern unter anderem auch US-Amerikaner zieht es bekanntlich nach Mallorca. Durch neue Direktflüge erreichen immer mehr Reisende aus Übersee die Insel. „Deutsche Reisende buhlen längst nicht mehr nur mit Urlaubern aus Europa um die verfügbaren Ferienhäuser“, so eine Sprecherin von FeWo-direkt. Diese Entwicklung erhöhe den Druck auf deutsche Urlauber, frühzeitig zu buchen, um aus einer breiten Auswahl an Ferienunterkünften wählen zu können.

Deutsche buchen gerne früh

Deutsche Urlauber gehören laut FeWo-direkt generell zu den Frühbuchern. Dies mache sich auch bei anderen Reisezielen bemerkbar, bei denen gleich mehrere Quellmärkte um die verfügbaren Unterkünfte zu einem bestimmten Zeitpunkt buhlen.

Ein Beispiel dafür ist die Algarve in Portugal, die auch bei Touristen aus Großbritannien sehr beliebt ist. Hier erwartet das Buchungsportal, dass 50 Prozent der Sommeraufenthalte in Ferienhäusern bis Anfang Februar gebucht sind. Bis Ende März sind es voraussichtlich schon 70 Prozent. Ähnlich sieht es für die Côte d‘Azur in Frankreich aus.