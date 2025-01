Der Inselrat von Mallorca hat die sofortige Schließung von zehn illegalen Wohnungen für Touristen in Palma angeordnet. Diese befinden sich laut einer Pressemitteilung vom Montag in einem einzigen Gebäude. Hinzu kommen Bußgelder in Höhe von 80.000 Euro pro Wohnung gegen die Vermieter.

Die Ferienvermietung von Wohnungen in Palma ist generell illegal, wenn keine Lizenz vorliegt. Doch besonders im historischen Stadtkern und in Trendvierteln wie Santa Catalina gehen nicht wenige Eigentümer das hohe Risiko ein und vermieten ihre Unterkünfte für viel Geld an Urlauber oder sonstige nicht gemeldete Personen. Das illegale Angebot für Touristen sei nicht nur unlauterer Wettbewerb und damit schädlich für das allgemeine seriöse Mietgeschehen, sondern auch ein "fürchterliches Problem" für das Zusammenleben, sagte Tourismusdezernent José Marcial Rodríguez. Der Inselrat habe sich auf die Fahnen geschrieben, diese Praktiken zu bekämpfen. Der offiziellen Entscheidungen seien lange Ermittlungsarbeiten vorausgegangen, so der Lokalpolitiker weiter. Man habe sich an alle rechtlichen Vorgaben und Fristen gehalten, jetzt werde man zur Tat schreiten und die Schließung dieser Wohnungen umsetzen. 80.000 Euro sind das Standardbußgeld, das inzwischen gegen illegale Vermieter verhängt wird.