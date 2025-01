Die auch Mallorca anfliegende Fluggesellschaft Ryanair hat darauf hingewiesen, dass auf einigen Sitzplätzen das Reiseerlebnis nicht ideal sein könnte. Von den Plätzen 12 A und 12 F aus ist die Sicht nach draußen nur eingeschränkt möglich, die Sitze in den Reihen 1 und 33 befinden sich am nächsten neben den Bädern. Gar keine Sicht hat man vom Platz 11 A aus.

Wenn man groß ist und Platz für die Beine braucht, sind folgende Plätze in den Fliegern vom Typ Boeing 737 die besten: 1 A und C, 2 D und F sowie die Reihen 16 und 17, die sich an den Notausgängen befinden. Wer besonders schöne Fotos machen will, sollte zwischen den Reihen 15 und 18 Sitzen. Diese befinden sich vor den Flügeln.

Vor allem kleine Airports in Deutschland werden angeflogen

Ryanair ist zusammen mit Eurowings die wichtigste Airline im Verkehr von und nach Mallorca. Die Jets fliegen Airports wie Frankfurt-Hahn, Düsseldorf-Weeze, Memmingen, Nürnberg oder Karlsruhe/Baden Baden an.

Die Airline hatte vor einigen Wochen Reduzierungen für den Sommerflugplan angekündigt. Dortmund, dresden und Leipzig werden nicht mhr angeflogen. Das gilt auch fïur einige Flughäfen in Spanien, nämlich Jérez und Valladolid.