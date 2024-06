Freuen Sie sich auf eine angenehme Frühjahrsemperatur im Herzen von Mallorca. Palma de Mallorca stellt mit seinen 24,89°C die perfekte Kulisse für einen Sonnentag dar. Keine Spur von Regen, nur unterbrochen von 16% Wolken, die über den Himmel gleiten.

Tag und Nacht Temperaturen

Beginnen Sie Ihren Tag mit milden 17,36°C am Morgen und genießen Sie die warmen 24,89°C während des schönsten Teils des Tages. Der Abend wird erfrischende 22,77°C und die Nacht kühlt sich auf angenehme 19,09°C ab, perfekt für einen gemütlichen Spaziergang am Strand.

Temperaturempfinden und Luftfeuchtigkeit

Die Temperaturempfindung ist ähnlich, leicht kühler am Morgen mit 17,01°C, aber warm genug, um einen Tag voller Aktivitäten zu starten. Mit 24,66°C während des Tages, 22,62°C am Abend und 19,12°C in der Nacht. Mit einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 47% bleibt es stets angenehm.

Wind und Druck

Es erwartet Sie ein sanfter Wind, der mit 5,25 m/s und mit Böen von 3,68 m/s weht. Das Barometer zeigt an, dass die Wetterbedingungen mit einem Druck von 1016 hPa ideal sind.

Keine Sorge, trotz der Wolkenprozentzahl von 16% bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%. Der 4. Juni 2024 ist der perfekte Tag, um Palma in all seinen Farben zu entdecken, vom strahlenden Blau des Himmels bis zum tiefen Grün seiner Gärten.