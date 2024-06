Das Wetter in Sóller zeigt uns für den 04. Juni ein angenehmes Klima. Mit einer minimalen Temperatur von 16.6°C und einer Höchsttemperatur von 25.39°C können wir einen milden Tag erwarten. Der Morgen beginnt frisch mit 17.22°C, steigt über den Tag auf spürbare 25.32°C an, und kühlt am Nachmittag auf angenehme 23.23°C ab. Die Nacht bringt uns dann eine Temperatur von 18.74°C.

Gefühlte Temperaturen und Wetterbedingungen

Die gefühlten Temperaturen liegen am Morgen bei ungefähr 16.9°C, während des Tages bei rund 25.11°C, am Nachmittag bei etwa 23.1°C und in der Nacht bei ungefähr 18.68°C. Mit einem Atmosphärendruck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 46% erwarten wir klare Verhältnisse.

Wind und Wolken am Himmel von Sóller

Der Wind spielt auch eine Rolle in unserer Wettervorhersage. Er wird mit einer Geschwindigkeit von 2.53 m/s aus der Richtung 282° wehen, mit Böen bis zu 2.05 m/s. Mit einer Bewölkung von 28% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% können wir einen größtenteils sonnigen Tag in Sóller erwarten. Worauf wartest du also noch? Pack deine Sachen und genieße den schönen Tag in Sóller!