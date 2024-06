Die Temperaturen in Alcúdia am 04. Juni 2024 werden von milden 18.32ºC am Morgen bis zu angenehmen 24.15ºC am Nachmittag variieren. Die gefühlte Temperatur hingegen bleibt relativ konstant mit frischen 18.56ºC morgens und behaglichen 23.5ºC am Nachmittag. Die Nachttemperaturen werden immer noch in den angenehmen Bereich fallen, mit niedrigsten Werten von 20.05ºC, wobei die gefühlte Temperatur lediglich auf 19.99ºC sinkt.

Wind und Wetter: Meeresbrise trifft auf hohe Barometerstände

Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von ca. 5.27 m/s weht aus einer Richtung von 55º. Es werden auch Windböen mit einer Geschwindigkeit von 4.41 m/s erwartet. Die barometrische Druckleistung wird bei 1016 hPa liegen und es wird eine relative Luftfeuchtigkeit von 58% erwartet.

Wolken und Regen: Ein fast wolkenloser Himmel!

Die Bewölkungsrate für den Tag wird bei etwa 35% liegen. Das bedeutet, dass Sie viel Sonne erwarten können! Ihre Regenschirme können sicher zu Hause gelassen werden, denn die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 0%.

Schlussfolgerung:

Der 04. Juni 2024 wird in Alcúdia ein idealer Sommertag sein, mit milden Temperaturen, klarer Luft, leichter Meeresbrise und nahezu null Regenbedingungen. Die optimale Atmosphäre, um Ihren Tag am Strand zu verbringen oder eine friedliche Radtour durch die malerischen Gassen der Stadt zu unternehmen!