Port d'Andratx, 4. Juni. Die sonnige Insel Mallorca begrüßt den Juni mit milden Temperaturen. Besonders in Port d'Andratx können sich Einheimische und Touristen auf angenehme Wetterbedingungen freuen.

Detaillierte Temperaturvorhersage

Die minimal erwartete Temperatur für den Tag beträgt 19.42ºC und die maximale Temperatur wird um 22ºC. liegen. Morgens beginnt der Tag mit etwa 19.51ºC, steigt auf 21.68ºC bis zum Mittag und bleibt mit 21.86ºC am Nachmittag beständig. Der Tag klingt aus mit einer angenehmen Abendtemperatur von etwa 20.61ºC.

Gefühlte Temperaturen und weitere Wetterbedingungen

Die Gefühltemperatur, die oft abweicht von den eigentlichen Werten, bewegt sich bei 19.34ºC am Morgen, rund 21.5ºC am Tag, etwa 21.85ºC am Nachmittag und schlieβt den Tag mit 20.79ºC ab. Der Luftdruck beträgt 1016 hPa und es herrscht eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 61%.

Das Lüftchen zeigt sich mit einer Windgeschwindigkeit von 4.55 m/s aus Ostsüdost und mit Böen von bis zu 4.92 m/s. Die Bewölkungsrate beträgt 37% und es besteht keine Regenwahrscheinlichkeit.

Die idyllische Bucht Port d'Andratx ist also bereit, Ihnen einen perfekten Tag auf Mallorca zu bescheren. Vergessen Sie nicht, die Sonnenbrille und vielleicht auch den Sonnenhut einzupacken!