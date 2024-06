Die schöne Inselstadt Palma bereitet sich auf einen sonnenreichen Tag vor, mit erfrischenden Temperaturen, die den Einwohnern und den angekommenen Touristen sicherlich gefallen werden.

Detaillierte Wetterbedingungen

Der morgendliche Nebel weicht bald der Wärme des Tages mit einer erwarteten Durchschnittstemperatur von 18,17°C am Morgen, die im Laufe des Tages auf 24,82°C ansteigt. Am Nachmittag wird es mit 23,96°C etwas kühler, bevor die Temperaturen in der Nacht auf 19,85°C fallen. Die gefühlten Temperaturen folgen einem ähnlichen Muster, mit 18,11°C am Morgen, 24,61°C tagsüber, 23,8°C am Nachmittag und 19,72°C in der Nacht.

Die Atmosphärenbedingungen sind für den Tag weitgehend stabil, wobei die Atmosphäre einen Druck von 1018 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 48% aufweist. Leichte Winde von 4,21m/s werden aus Richtung 187º erwartet, mit Böen, die bis zu 3,92m/s erreichen können.

Aufgrund einer erwarteten Bewölkung von nur 1% wird Palma de Mallorca einen nahezu klaren Himmel genießen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt 0%, sodass die Bewohner und Besucher der Stadt den Tag sicherlich ohne Regenschirme verbringen können.

Ausblick

Mit diesen Prognosen können die Einwohner und Gäste von Palma den 5. Juni in vollen Zügen genießen. Ob Sie am Strand entspannen, die historischen Sehenswürdigkeiten der Insel erkunden oder die ausgezeichneten Küchenoptionen kosten möchten, das Wetter wird Sie sicherlich nicht enttäuschen.