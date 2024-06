Traumhaftes Wetter erwartet uns in Alcúdia am 5. Juni. Morgens beginnt der Tag mit milden 18.94ºC für einen entspannten Coffee. Mit einem Maximum von 26.2ºC um die Tagesmitte, ist es eine ideale Temperatur, um einen schönen Tag am Strand zu verbringen. Abends gibt es immer noch sehr angenehme 25.41ºC, perfekt für einen gemütlichen Spaziergang an der Promenade. Die Nacht wird mit 21.02ºC etwas erfrischend und erholsam. Die gefühlte Temperatur liegt morgens bei 18.82ºC, tagsüber bei 26.2ºC, nachmittags bei 25.31ºC und nachts schließlich bei 20.87ºC.

Wind und Luftfeuchtigkeit

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.5m/s aus Richtung 224 Grad, mit Windböen von bis zu 6.55m/s. Das bedeutet, dass es eine leichte Brise gibt, was vor allem am Strand sehr angenehm ist. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 47%. Mit einem Druck von 1017 hPa ist der Himmel fast klar, was den Tag noch perfekter macht zum Sonnenbaden oder für Outdoor-Aktivitäten.

Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 0%, was bedeutet, dass Sie Ihre Schirme zu Hause lassen können. Trotzdem empfehlen wir, Sonnencreme, Hut und Sonnenbrille zu jeder Zeit bei sich zu haben.

Also wenn du ein perfektes Sommerwetter suchst, ist der 5. Juni definitiv der richtige Tag, um Alcúdia zu besuchen!