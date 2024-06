Es wird ein unvergleichlich schöner Tag in Cala Millor. Mit Temperaturen, die einem perfekten Sommertag entsprechen und völliger Sonneneinstrahlung, verspricht dieser 5. Juni ein idealer Tag für Outdoor-Aktivitäten zu werden.

Die Temperaturen

Die minimale Temperatur wird auf 18,01ºC geschätzt, während die maximale auf 22,85ºC steigt. Im Laufe des Tages werden die Temperaturen variieren: Am Morgen erwarten wir 18,21ºC, am Tag 22,58ºC, am Nachmittag 22,29ºC und in der Nacht 19,9ºC.

Die gefühlte Temperatur

Die gefühlte Temperatur, auch als "Windchill" bekannt, wird etwas von der tatsächlichen Temperatur abweichen. Am Morgen erwarten wir 18,1ºC, während des Tages 22,43ºC, am Nachmittag 22,19ºC und in der Nacht 19,93ºC.

Atmosphärischer Druck und Luftfeuchtigkeit

Der atmosphärische Druck wird sich auf 1018 hPa belaufen, und der Prozentsatz der Luftfeuchtigkeit wird bei 59% liegen.

Wind und Niederschlag

Ein leichter, kühlender Wind wird erwartet, der aus Richtung 171º mit einer Geschwindigkeit von 6,5m/s weht und Böen von bis zu 6,85m/s erreicht. Trotz dieser Bedingungen ist die Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen gleich Null, da die Bewölkung auch 0% beträgt.

Bereiten Sie sich auf einen glorreichen Tag in Cala Millor vor und vergessen Sie nicht, Ihre Sonnencreme mitzunehmen!