Die Wetterprognose für Santanyí am 5. Juni 2024 ist vielversprechend. Bei Temperaturen zwischen 18,5ºC und 23,28ºC können Einheimische und Touristen gleichermassen sich auf einen angenehmen und trockenen Tag freuen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 0%, also kein Regenschirm wird benötigt.

Temperaturdetails

Am Morgen können wir eine Temperatur von 18,81ºC erwarten, die im Laufe des Tages auf 23,11ºC ansteigen wird. Am Nachmittag wird es auf 22,42ºC abkühlen, und in der Nacht können wir eine Temperatur von 20,19ºC voraussagen.

In Bezug auf die gefühlte Temperatur wird diese bei 18,78ºC am Morgen liegen, auf 22,99ºC am Tag ansteigen, am Nachmittag auf 22,39ºC sinken, um in der Nacht auf 20,25ºC abzufallen.

Weitere Informationen

Der voraussichtliche atmosphärische Druck liegt bei 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird bei 58% erwartet. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5,07m/s aus der Richtung 166° wehen, mit Windböen von bis zu 5,23m/s.

Die Bewölkung wird bei nur 1% liegen, was auf einen nahezu wolkenlosen Himmel hindeutet.

Genießen Sie den traumhaften Tag in Santanyí, und denken Sie daran, sich vor der Sonne zu schützen!