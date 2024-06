Der kommende 5. Juni 2024 verspricht in Santa Ponsa ein Tag voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen zu werden. Nutzen Sie diesen Tag optimal aus und verbringen Sie ihn draußen an der wunderschönen Küste von Mallorca.

Temperaturvorhersage und -entwicklung

Der Tag startet mit einer Mindesttemperatur von 18.99°C, welche im Laufe des Tages auf eine Höchsttemperatur von 23.16°C steigt. Am Morgen erwarten wir bereits angenehme 19.18°C, während die Temperaturen mittags auf 23.16°C ansteigen. Der Abend bleibt mit 22.55°C ebenfalls warm und auch die Nacht temperatur liegt bei milden 20.33°C.

Wind, Luftfeuchtigkeit und Niederschlagswahrscheinlichkeit

Der Wind weht tagsüber mit einer Geschwindigkeit von 4.74 m/s und Böen erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 4.66 m/s. Die Windrichtung liegt bei 158°. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 58% bei einem atmosphärischen Druck von 1018 hPa. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt am 5. Juni 2024 bei 0%, damit bleibt es den ganzen Tag trocken und die Nubosidad liegt bei geringen 2%.

Genießen Sie also den hervorragenden Tag in Santa Ponsa, ob zum Baden, Wandern oder einfach beim Entspannen in einem der zahlreichen Cafés und genießen Sie das Wetter auf Mallorca.