Die Wärme auf Mallorca steuert auf einen ersten schweißtreibenden Höhepunkt in den nächsten Tagen zu. Am Freitag werden laut dem Wetterdienst Aemet 33 Grad erwartet, örtlich kann das Quecksilber auch noch höher steigen. Auch nachts soll es mit 19 Grad mild werden. Bis dahin steigen die Werte jeden Tag etwas mehr: Am Mittwoch wurden 27 Grad erreicht, am Donnerstag soll die 30-Grad-Marke knapp geknackt werden.

Am kommenden Wochenende dann sollen die Temperaturen wieder unter diese Marke fallen, doch zunächst soll es sonnig bleiben. In der kommenden Woche wird allerdings wieder mit Regenfällen und niedrigeren Werten bei nur noch 26 Grad gerechnet. Ähnliche Nachrichten Bis 35 Grad: Die erste Hitzewelle des Jahres rollt auf Mallorca zu Der Mai war zu warm Unterdessen wurde ein Fazit für den Mai gezogen: Aemet bezeichnete den Monat als sehr warm, im Dorf Petra wurde der Maximalwert von 31,5 Grad erreicht. Die Durchschnittstemperatur lag inselweit bei 18,6 Grad, 0,5 Grad über dem Normalwert. Auch war der Mai ausgesprochen trocken, an einigen Stellen fielen nur fünf Liter auf den Quadratmeter. Im Schnitt waren es 20,1 Liter, 42 Prozent weniger als üblicherweise mit 34,4 Litern. Nur sieben Tage galten als Regentage.