Pünktlich zum Start in den Juni hält der Sommer Einzug auf Mallorca. Die neue Woche beginnt mit viel Sonnenschein und vielerorts mit ungetrübt blauem Himmel. Dazu soll es jeden Tag etwas wärmer werden. Die erste Hitzewelle des Jahres gipfelt spätestens am kommenden Freitag in Temperaturen von bis zu 35 Grad auf der Insel. Das geht aus den Vorhersagen des spanischen Wetterdienstes auf den Balearen, Aemet, hervor.

Am Montag werden an Höchstwerten 27 Grad in Palma de Mallorca und 28 Grad in Llucmajor erwartet. Minimal frischer mit 24 Grad ist es in Alcúdia, Pollença sowie Sóller kommen auf 26 Grad. Dazu werden am Himmel nur wenige harmlose Wolken zu sehen sein. Sonst ist es meistens freundlich, mit viel Sonnenschein. Vor allem im Südwesten kann ein flotter Südwind dazukommen.

Im Laufe der Woche wird sich an der Wetterlage kaum etwas ändern. Meistens bleibt es schön sonnig und wird Stück für Stück wärmer. So schaffen die Tageshöchstwerte am Dienstag 28 Grad in Campos sowie 29 Grad in Sa Pobla und Maria de la Salut. Um Dienstagmittag können sich die Wolken vor allem in der Inselmitte stellenweise etwas verdichten, aber es bleibt trocken.

Die erste Hitzewelle des Jahres nimmt am Donnerstag immer mehr Fahrt auf und beschert Inca bereits 34 Grad und der Inselhauptstadt rund 31 Grad. Laut der aktuellen Wettervorhersage werden die Temperaturen am Freitag den Gipfel erreichen. 34 Grad sollen es in Palma de Mallorca und Llucmajor werden, Inca kommt auf 35 und Deià schafft 32 Grad.

En el gráfico se muestran las temperaturas previstas hasta 12 #junio.

Durante la primera semana del mes: ascenso lento hasta el viernes en que se inicia un descenso. pic.twitter.com/7ax4ACJldv — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) June 2, 2024

Bis einschließlich Samstag soll es auf der Insel heiß bleiben, danach gehen die Werte ein wenig herunter. Insgesamt bleiben sie aber auf sommerlichem Niveau. Die Wassertemperatur im Balearen-Meer beträgt aktuell 21,8 Grad in der Bucht von Palma sowie 21,5 Grad vor Sa Ràpita im Süden der Insel. Das sind die am Montagmorgen von der Hafenbehörde gemessenen Werte.

In diesem Jahr beginnt der Sommer auf Mallorca ein wenig verzögert. Der Mai ist unbeständig und nass gewesen, von zahlreichen trüben Tagen und Gewittern begleitet. Normalerweise zeigt sich das Wetter auf der Insel schon ab Mitte Mai deutlich wärmer und sommerlicher. Im vergangenen Jahr war für Mitte Juni schon eine Hitzewelle mit Spitzenwerte von bis zu 40 Grad angekündigt worden.