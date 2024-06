Port d'Andratx, das charmante Fischerdorf auf der Ferieninsel Mallorca, erwartet am 7. Juni ein sonniges und warmes Wetter. Lassen Sie uns in die Details eintauchen.

Temperaturverlauf

Die Mindesttemperatur für den Tag liegt bei 22,25°C und die Höchsttemperatur bei 26.6°C. Am Morgen wird es etwa 22,41°C sein, während des Tages erwarten wir eine Temperatur von 25,56°C, am Nachmittag steigt sie auf etwa 26,5°C an und kühlt wieder auf 23,15°C am Abend ab.

Gefühlte Temperatur und Feuchtigkeit

Die gefühlte Temperatur wird morgens etwa 22,3°C, tagsüber 25,63°C, nachmittags 26,5°C und abends 23,3°C betragen. Die Luftfeuchtigkeit wird etwa 56% betragen.

Wind und Niederschlag

Der Wind wird etwa 7,07m/s aus der Richtung 121° wehen mit Windböen von bis zu 11,24m/s. Die Wolkenbedeckung beträgt etwa 65% und die Regenwahrscheinlichkeit ist bei 0%, also bleibt es trocken.

Verfolgen Sie unsere täglichen Wetterupdates, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Genießen Sie das schöne Wetter in Port d'Andratx.