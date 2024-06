Die Bürger von Santanyí können sich auf einen milden Frühlingstag freuen. Laut aktuellen Wettervorhersagen erwarten uns am 7. Juni 2024 Temperaturen zwischen 19,94°C und 25,65°C.

Morgens, mittags, abends und nachts – genaue Temperaturvorschau

Beginnen Sie Ihren Tag bei erfrischenden 20,32°C am Morgen, es wird sich im Laufe des Tages auf 25,22°C erhöhen. Die Temperaturen sinken leicht auf 23,88°C am Abend und schließlich auf gemütliche 21,57°C in der Nacht.

Gefühlte Temperaturen und Luftfeuchtigkeit

Die gefühlte Temperatur liegt bei 20,47°C am Morgen, 25,29°C während des Tages, 24,13°C am Abend und beruhigend 21,9°C in der Nacht. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 57%.

Wind, Luftdruck und Bewölkung

Mit einem sanften Wind von 7,51 m/s und Böen von bis zu 14,88 m/s aus Richtung 87° wird der Tag angenehm draußen bleiben. Der Luftdruck beträgt 1017 hPa und die Bewölkung wird voraussichtlich bei 35% liegen, wobei kein Regen zu erwarten ist.

Also genießen Sie diesen prächtigen Tag im Freien, der Wettergott ist auf unserer Seite!