Santa Ponsa, der malerische Ferienort auf der schönen Insel Mallorca, zeigt sich am 7. Juni 2024 von seiner besten Seite. Mit idealen Temperaturen zwischen einer angenehmen Tiefsttemperatur von 21,63ºC und einer Höchsttemperatur bis 29,11ºC ist es der perfekte Tag, um die wunderschönen Strände und die beeindruckende Aussicht zu genießen.

Temperatur- und Wetterdetails

Der Morgen beginnt kühl mit 22,09ºC, was einen ausgiebigen Spaziergang entlang der Küstenlinie ermöglicht. Die Temperatur steigt auf 28,13ºC am Tag und erreicht ihren Höhepunkt mit 28,42ºC am Nachmittag. Die Nacht bringt milde 22,87ºC und verspricht eine angenehme Nachtruhe.

Die thermische Empfindung wird morgens bei etwa 21,69ºC liegen, tagsüber erreicht sie 27,85ºC, nachmittags 28,12ºC und in der Nacht 22,88ºC. Das verspricht einen Tag voller sonniger Freude!

Weitere Wetterbedingungen

Der Atmosphärendruck beträgt 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit erreicht etwa 41%. Der Wind wird aus Richtung 132º mit einer Geschwindigkeit von 8,63 m/s und Böen bis zu 12,98 m/s wehen.

Obwohl der Himmel zu 66% bewölkt sein wird, bleibt die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 0%, sodass den Sonnenanbetern nichts im Wege steht. Also packen Sie Ihre Sonnencreme und Sonnenbrille und genießen Sie einen wunderbaren Tag in Santa Ponsa, Mallorca!