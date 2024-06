Freuen Sie sich auf einen wunderschönen Tag in Cala Rajada. Die Temperaturen pendeln zwischen angenehmen 20.41°C und 23.74°C, während der frische Wind aus Richtung 107 Grad für eine willkommene Abkühlung sorgt.

Die Details des Tageswetters

Der Morgen beginnt mit 20.84°C, und im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf bis zu 23.62°C an. Der späte Nachmittag wird mit 22.88°C etwas kühler, bevor die Temperatur in der Nacht auf 21.41°C fällt. Doch lassen Sie sich nicht von Zahlen täuschen: Die gefühlte Temperatur liegt morgens bei 21.04°C, tagsüber bei 23.71°C, am Abend bei 23.16°C und nachts bei 21.75°C.

Atmosphärische Bedingungen und Winde

Der atmosphärische Druck beträgt 1017 hPa und es gibt eine Luftfeuchtigkeit von 64%. Der Wind bläst mit 6.76 m/s und kann in Böen bis zu 9.9 m/s erreichen. Nicht zu vergessen ist die geringe Niederschlagswahrscheinlichkeit von nur 0% und eine Bewölkung von 28%. Also vergessen Sie Ihren Regenschirm, packen Sie Ihre Sonnenbrille ein und genießen Sie diesen sonnigen Tag.