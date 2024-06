Sóller begrüßt den Frühling am 8. Juni 2024 mit günstigen Wetterbedingungen. Die Insel erwartet einen Tag voller Sonnenschein mit einer minimalen Temperatur von 20,53°C und einer maximalen Temperatur von 29,76°C.

Morgendlicher Sonnenaufgang, tageszeitliche Wärme und abendliche Ruhe

Der Morgen erwartet uns mit einer Temperatur von 23,51°C, steigt aber im Laufe des Tages auf satte 29,74°C. Gegen Abend kühlt sich die Luft wieder ab und verspricht eine angenehme Nachtruhe bei 20,53°C. Die gefühlte Temperatur wird am Morgen 23,3°C betragen, tagsüber 30,38°C, am Abend 27,63°C und in der Nacht 21.01°C.

Atmosphärischer Druck und Luftfeuchtigkeit

Der atmosphärische Druck für den geplanten Tag beträgt 1007 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei rund 48% liegen wird. Dies bedeutet, dass trotz der Wärme eine vergleichsweise geringe Luftfeuchtigkeit herrschen wird.

Leichte Brise als kühle Erfrischung

Ein leichter Wind von durchschnittlich 5,04 m/s und Böen von bis zu 7,1 m/s sorgt für eine angenehme Brise. Die Windrichtung wird etwa 239° betragen, sodass eine leichte, abkühlende Brise von Westen erwartet werden kann.

Sonne pur, kein Regen in Sicht

Die Nubosität beträgt 100% – es kann also ein bedeckter Himmel erwartet werden. Die Wahrscheinlichkeit von Regen liegt bei 0%. Also, vergessen Sie den Regenschirm zu Hause und genießen Sie den sommerhaften Tag in vollen Zügen!