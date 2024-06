Die Bewohner und Besucher von Alcúdia können sich auf warme Temperaturen und helle Himmel freuen. Die Temperaturen variieren zwischen einer morgendlichen Tiefsttemperatur von 21,38ºC und einer Höchsttemperatur von 29,9ºC am Tag. Trotz der hohen Temperaturen hält eine angenehme Brise von 7,35 m/s aus Richtung 234° das Wetter erträglich und sorgt für eine leichte Abkühlung.

Wetterbedingungen im Detail

Die Temperatur steigt im Laufe des Tages auf 28,95ºC an und sinkt am Abend auf 21,52ºC. Die gefühlte Temperatur wird jedoch etwas höher sein, mit Spitzenwerten von 30,23ºC am Tag und 28,24ºC am Nachmittag. In der Nacht wird sie auf etwa 21,89ºC sinken.

Die Luftfeuchtigkeit wird bei 55% liegen, was zu dem angenehmen Frühlingsfeeling beiträgt. Der atmosphärische Druck wird bei 1007 hPa liegen. Trotz der Hitze besteht eine 0%ige Wahrscheinlichkeit für Regen, während die Nebeldecke bei 96% liegt, was zu einem bedeckten Himmel führt.

Die Windböen können Geschwindigkeiten von bis zu 11,17 m/s erreichen, was zu einer angenehmen Brise führt, die die Hitze des mediterranen Frühlings mildert.