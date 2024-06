Am 08. Juni 2024 können sich die Besucher in Cala Millor auf angenehme Temperaturen einstellen. Mit Höchsttemperaturen von 26,38°C und Tiefsttemperaturen von 20,35°C ist das Wetter ideal für verschiedenste Aktivitäten im Freien.

Genauer Blick auf den Tagesverlauf

Am Morgen liegt die Temperatur bei etwa 20,89°C, wobei die gefühlte Temperatur nur geringfügig bei 21,23°C liegt. Während des Tages steigt die Temperatur auf 24,33°C an, wobei die gefühlte Temperatur bei 24,65°C liegt. Für den späteren Nachmittag ist mit Temperaturen von bis zu 24,96°C zu rechnen, die gefühlte Temperatur liegt jedoch bei 25,1°C. In der Nacht sinken die Werte dann auf kühle 20,35°C, die gefühlte Temperatur beträgt jedoch 20,74°C.

Weitere meteorologische Aspekte

Der atmosphärische Druck beträgt 1008 hPa und es ist mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70% zu rechnen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8,75 m/s in einer Richtung von 228°, wobei die Böenspitzen bis zu 15,02 m/s erreichen können. Mit einer Nubosität von 99% sollte der Himmel überwiegend bewölkt sein, aber die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%, was bedeutet, dass es höchstwahrscheinlich trocken bleibt.