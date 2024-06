Port d'Andratx, ein beliebter Ort auf der wunderschönen Insel Mallorca, wird am 08. Juni 2024 stabiles Wetter erleben, das durch frische Brisen und angenehme Temperaturen gekennzeichnet ist. Die Auswirkungen des Wetters auf Ihre Aktivitäten werden minimal sein, da die Bedingungen ideal für Freizeitaktivitäten im Freien sind.

Die Temperatur wird zwischen einem angenehmen Minimum von 21,14ºC und einem Maximum von 24ºC liegen. Die Gefühlstemperaturen sind im Laufe des Tages ähnlich: 23,98ºC am Morgen, 23,84ºC tagsüber, 23,31ºC am Nachmittag und 21,69ºC in der Nacht. Trotz der sommerhaften Temperaturen ist der Tag nicht stickig oder unangenehm, da die Luftfeuchtigkeit auf einem erträglichen Niveau von 79% bleibt.

Erfrischende Brisen prägen die Wetterlage

Ein merklicher Wind von 7,92 m/s wird aus Richtung 90º erwartet, mit Windböen von bis zu 14,03 m/s. Diese Winde könnten Ihr Segelabenteuer oder Ihre Wanderung entlang der spektakulären Steilküsten von Port d'Andratx bereichern. Trotz des windigen Wetters sind die Bedingungen ideal für Freizeitaktivitäten im Freien.

Die Nubosität ist auf 100% prognostiziert, was einen bedeckten Himmel verspricht. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt gleich null, was bedeutet, dass Sie den Tag ohne Unterbrechungen durch unnötige Regenschauer verbringen können.

Trotz der erfrischenden Brise und der gemäßigten Temperaturen ist eine angemessene Sonnenschutzmaßnahme immer ratsam. Genießen Sie einen unvergesslichen Tag in Port d'Andratx!