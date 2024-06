Der Frühling in Santa Ponsa präsentiert sich am 8. Juni 2024 von seiner besten Seite. Mit einer Tiefsttemperatur von 20,61ºC und einer maximalen Temperatur von 25,48ºC erwartet uns ein idealer Tag für Strandausflüge und Sonnenbaden.

Detaillierter Temperaturverlauf

Am Morgen beginnen wir den Tag mit erfrischenden 23,64ºC. Zur Mittagszeit wird sich die Temperatur auf 24,85ºC erhöhen. Nachmittags können wir uns auf eine angenehme Temperatur von 23,44ºC freuen und nachts kühlt es ab auf schätzungsweise 20,61ºC.

Die gefühlten Temperaturen liegen etwas höher, bei 23,6ºC am Morgen, 25,22ºC am Tag, 23,82ºC am Nachmittag und 21,15ºC in der Nacht.

Atmosphärischer Druck und Luftfeuchtigkeit

Der atmosphärische Druck wird bei 1008 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird auf ungefähr 70% geschätzt. Ein Blick in den Himmel könnte einen vollständig bewölkten Tag offenbaren, auch wenn die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% liegt.

Windsituation

Der Wind wird aus Richtung 80° wehen, mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 8,62 m/s und eventuellen Böen bis zu 15,3 m/s. Perfekt für einen kleinen Segelausflug oder Windsurfen für die Abenteurer unter uns.

Behalten Sie diese Vorhersagen im Auge und genießen Sie Ihr perfektes Wetter in Santa Ponsa am 8. Juni 2024. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!