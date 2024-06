Es wird ein schöner Frühlingstag in Cala Rajada erwartet. Die Wetterdaten für den 08. Juni 2024 sehen äußerst angenehm aus.

Morgen

Der Tag beginnt mit einer Temperatur von 21.35ºC und mit einer sensiblen Temperatur von 21.73ºC. Die Morgenstunden werden von erfrischender Luft und aufgehender Sonne geprägt sein, was den Anfang eines perfekten Tages am Strand verspricht.

Tagsüber

Im Laufe des Tages wird die Temperatur auf bis zu 24.08ºC steigen, mit dem Gefühl einer leichten Wärme von 24.48ºC. Ein leichter Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 9.45m/s, wobei in Böen sogar 16.33m/s erreicht werden können.

Nachmittag und Abend

Am Nachmittag wird die Wärme auf etwa 24.63ºC steigen und sich etwa wie 24.9ºC anfühlen. Am Abend sinken die Temperaturen auf 20.88ºC ab, mit einem Gefühl von rund 21.3ºC.

Luftdruck und Feuchtigkeit

Der Luftdruck beträgt 1007 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei etwa 74%, was für ein herrliches Wetter sorgt. Die Bewölkung liegt bei etwa 95%, aber die Regenwahrscheinlichkeit ist 0%. Also, lassen Sie Ihre Regenschirme zu Hause und genießen Sie den Tag!

Alles in allem wird es ein perfekter Urlaubstag mit angenehmem Wetter in Cala Rajada sein. Also, packen Sie Ihre Badesachen und Sonnencreme ein und genießen Sie den Tag am Strand!