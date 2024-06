Die Wettervorhersage für Palma am 11. Juni 2024 zeigt einen schönen Tag mit Temperaturen zwischen 18,18°C und 24,48°C. Die morgendliche Temperatur wird bei etwa 18,57°C liegen, während die Temperaturen tagsüber auf 24,48°C ansteigen und abends auf 22,33°C absinken. Nachts wird eine Temperatur von 19,71°C erwartet.

Bequeme Temperaturen trotz hoher Luftfeuchtigkeit

Die gefühlte Temperatur wird sich kaum von den tatsächlichen Werten unterscheiden. Morgens beträgt die gefühlte Temperatur 18,88°C, tagsüber steigt sie auf 24,42°C, sinkt abends auf 22,29°C und in der Nacht wird sie voraussichtlich 19,75°C erreichen. Die relative Luftfeuchtigkeit wird etwa 55% betragen, was möglicherweise zu einem leicht feuchten Gefühl führt, aber nichts, was den Genuss des wunderschönen Wetters in Palma beeinträchtigen sollte.

Mögliche geringfügige Niederschläge und mäßiger Wind

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.19m/s in nordöstlicher Richtung (82º), mit Böen von bis zu 6.25m/s. Das Wolkendeck wird voraussichtlich bei 98% liegen, und die Möglichkeiten für Niederschläge sind relativ gering, mit einer voraussichtlichen Regenwahrscheinlichkeit von 0,86%.

Abschließend sei gesagt, dass es in Palma am 11. Juni 2024 einen insgesamt angenehmen und warmen Tag mit bequemen Temperaturen und mäßigem Wind gibt. Genießen Sie den Tag in der Sonne!