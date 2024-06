Wer in Mallorca auf angenehme Temperaturen hofft, kann am 11. Juni aufatmen. Laut aktuellen Prognosen erwarten wir in Sóller eine maximale Temperatur von 23.77ºC und eine minimale Temperatur von 17.91ºC. Freuen Sie sich auf einen gemütlichen Tag mit leichtem Wind und fast garantierten Sonnenschein.

Morgens angenehm kühl, aber warm genug für einen Kaffee auf der Terrasse Der Morgen beginnt in Sóller mit einer Temperatur von 18.37ºC und einer gefühlten Temperatur von 18.64ºC. Ein idealer Start in den Tag für alle Frühaufsteher, die einen Kaffee im Freien genießen möchten. Angenehme Temperaturen für einen Spaziergang am Mittag Mit einer erwarteten Temperatur von 23.34ºC und einer gefühlten Temperatur von 23.17ºC ist der Mittag perfekt für einen Spaziergang am Strand oder in den charmanten Straßen von Sóller. Feierabend-Genuss: Abendliche Temperaturen laden zum Verweilen ein Am Abend erwarten wir in Sóller eine Temperatur von 21.34ºC, gefühlte 21.2ºC. Der ideale Zeitpunkt, um den Tag bei einem köstlichen Abendessen auf der Terrasse ausklingen zu lassen. Die Nacht: Sternenklarer Himmel bei angenehmen Temperaturen Bereiten Sie sich auf eine angenehm kühle Nacht mit einer erwarteten Temperatur von 19.07ºC und einer gefühlten Temperatur von 19.12ºC vor. Perfekt für eine ruhige Nacht unter dem sternenklaren Himmel von Sóller. Es wird ein Atmosphärendruck von 1014 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 55% erwartet. Der Wind bläst aus der Richtung 93º mit 2.9m/s und Böen bis zu 4.18m/s. Beachten Sie jedoch, dass die Nubosität 100% beträgt, aber die Regenwahrscheinlichkeit ist nur 0.99%.