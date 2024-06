Guten Tag liebe Leserinnen und Leser, heute werfen wir einen Blick auf das bevorstehende Wetter in Alcúdia, Mallorca, für den 11. Juni 2024.

Morgendliche Frische

Der Morgen in Alcúdia startet mit milden 20.02°C, wobei die gefühlte Temperatur bei 20.09°C liegt. Eine 100%ige Wolkendecke sorgt für diffuses Licht, eine ideale Bedingung für Frühaufsteher, die den Tag voller Energie beginnen möchten.

Der Tag und der Nachmittag

Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf 21.37°C und erreichen am Nachmittag ihren Höhepunkt mit angenehmen 21.68°C. Die gefühlten Temperaturen liegen aber minimal darunter - bei 21.18°C am Tage und 21.52°C am Nachmittag. Wechselnde Wolken und Sonne prägen das Bild. Der Wind weht mit einer Stärke von 6.65m/s aus Richtung 73° und kann in Böen bis zu 7.2m/s erreichen.

Ruhiger und kühler Abend

Am Abend kühlt es sich dann auf 19.77°C ab, die gefühlte Temperatur liegt bei 19.73°C. Der Himmel ist überwiegend bewölkt, aber es besteht nur eine geringe Regenwahrscheinlichkeit von 0,13%.

Zusammengefasst kann man den Tag also mit einem Wort beschreiben – mild. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 19.55ºC und 21.95ºC und wir erwarten einen atmosphärischen Druck von 1015 hPa. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 62% liegen.