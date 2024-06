Der kommende Tag in Santanyí wird eher mild sein. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 19.19ºC am kühlsten und 22.5ºC am wärmsten. Gewöhnen Sie sich also an einen gemäßigten Tag.

Morgendlicher Frühling: Eine sanfte Brise zum Aufwachen Die Morgenstunden beginnen mit 20.03ºC und einer gefühlten Temperatur von 20.33ºC. Die Wolken bedecken 93% des Himmels, aber die Regenwahrscheinlichkeit ist nur bei 1%. Eine frische Brise weht aus 87° mit einer Geschwindigkeit von 7.23m/s. Ein ruhiger Nachmittag und Abend Der Tag wird mit einer Höchsttemperatur von 22.5ºC fortgesetzt und die gefühlte Temperatur liegt bei etwa 22.42ºC. Am Abend wird es langsam kühler, mit 21.24ºC und einer gefühlten Temperatur von rund 21.2ºC. Ruhige Nächte Die Nacht bringt eine Abkühlung auf 19.19ºC, wobei die gefühlte Temperatur bei etwa 19.31ºC liegt. Der atmosphärische Druck liegt bei 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 62% - optimal für einen ruhigen Schlaf. Vergessen Sie nicht, stets aktuelle Wetterinformationen zu prüfen und entsprechend vorbereitet zu sein. Ein entspannter und wohltemperierter Tag erwartet Sie in Santanyí!