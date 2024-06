Wenn Sie für den 11. Juni 2024 einen Besuch in Cala Rajada planen, können Sie mit angenehmen Temperaturen rechnen. Die minimale Temperatur beträgt 19,48°C und die maximale Temperatur liegt bei 21,39°C.

Am Morgen erwarten wir 20,1°C, tagsüber erwärmt es sich auf 21,2°C, am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 20,9°C ab und in der Nacht bleibt es mit 19,48°C angenehm kühl.

Die gefühlte Temperatur variiert im Tagesverlauf: Am Morgen liegt sie bei 20,2°C, tagsüber bei 21,02°C, am Nachmittag bei 20,77°C und nachts bei 19,47°C.

Ein Blick auf weitere Wetterbedingungen

Die Luftdruckverhältnisse sind mit 1015 hPa stabil und die Luftfeuchtigkeit beträgt 63%. Der Wind weht mit 6,54 m/s aus Richtung 98° und kann in Böen bis zu 8,06 m/s erreichen.

Der Himmel über Cala Rajada wird vollständig bewölkt sein (100%). Trotzdem ist die Regenwahrscheinlichkeit mit 0,29% sehr gering.

Planen Sie Ihren Tag in Cala Rajada gut und genießen Sie das angenehme Wetter!