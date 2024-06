Bei der Temperatur erwarten wir eine minimale Temperatur von 17,58°C und eine maximale Temperatur von 23,3°C. Die Fühltemperatur wird am Morgen auf 17,69°C, während des Tages auf 22,14°C, am Nachmittag auf 21,43°C und in der Nacht auf 18,98°C geschätzt.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind Der Luftdruck wird um die 1017 hPa liegen, entweder aufgrund hoher oder niedriger Barometermessungen. Die geschätzte Luftfeuchtigkeit wird bei 64% liegen, was für einen anpassungsfähigen Körper angemessen ist. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4,37 m/s wehen und in eine Richtung von 172° tendieren, mit möglichen Böen bis zu 4,24 m/s. Wolkendecke und Niederschlagswahrscheinlichkeit Die Wolkendecke wird bei 99% liegen, was für eine hauptsächlich wolkige Atmosphäre sorgen könnte. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit wird auf etwa 1% geschätzt, also herrscht eine sehr geringe Chance auf Regen. Auswirkungen auf den Alltag All diese Elemente zusammengenommen, sieht es so aus, als würde der Tag hauptsächlich warm und trocken sein, mit einer hohen Wolkendecke aber nur einer sehr geringen Chance auf Regen. Es könnte ein guter Tag sein, um das Freie zu genießen, aber vergiss nicht, eine Jacke mitzunehmen, falls es kühler wird.