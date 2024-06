Am Donnerstag, dem 12. Juni, erlebt das malerische Dorf Sóller auf der Insel Mallorca einen Tag mit gemäßigten Temperaturen. Der Tag beginnt mit einer Mindesttemperatur von 16.51ºC und erreicht mittags 20.97ºC. Die Temperatur fällt am Abend etwas auf 20.34ºC und geht in der Nacht auf 17.77ºC zurück.

Atmosphärische Bedingungen und Feuchtigkeit

Der atmosphärische Druck in Sóller wird bei 1017 hPa bleiben. Das Dorf wird eine durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit von 68% aufweisen, die dem Tag eine leichte Schwere hinzufügen könnte.

Vorhersage von Wind und Niederschlagswahrscheinlichkeit

Die Winde wehen mit einer Geschwindigkeit von 2.09m/s und Böen von bis zu 2.6m/s aus Richtung 123º. Die Nubosität bleibt bei 100% und die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 1%, so dass es unwahrscheinlich ist, dass Sie einen Regenschirm benötigen.

Gefühlte Temperatur

Die gefühlte Temperatur ist ein wichtiger Faktor, wenn man den Tag plant. Am Morgen kann man mit einer gefühlten Temperatur von 16.62ºC rechnen. Am Tag steigt die gefühlte Temperatur auf 20.9ºC und fällt am Abend auf 20.39ºC. In der Nacht fühlt es sich wie 18.03ºC an.