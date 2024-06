An diesem vorbildlichen Frühlingstag liegen die Temperaturen in Cala Millor, einer der begehrtesten Künstlerorte auf Mallorca, zwischen 18.39ºC als nächtliches Minimum und 20.67ºC als maximales Tageshoch.

Die morgendliche Temperatur wird etwas frischer sein, erwartet werden 18.48ºC und die empfundene Temperatur liegt bei 18.39ºC. Der Nachmittag wird warm mit 20.67ºC erwarteten Temperaturen und einer gefühlten Temperatur von 20.46ºC. Am Abend werden die Temperaturen auf 20.02ºC fallen, was eine angenehme empfundene Temperatur von 19.88ºC ergibt. In der Nacht können Sie eine Temperatur von 19.08ºC und eine gefühlte Temperatur von 18.92ºC erwarten.

Atmosphärischer Druck, Feuchtigkeit und Vento: Alles, was Sie wissen müssen

Der atmosphärische Druck liegt bei 1017 hPa und die Feuchtigkeit beträgt 64%. Der Wind weht mit 6.07 m/s in Richtung 108º. Es müssen auch noch einige Böen erwartet werden, die eine Geschwindigkeit von 5.59 m/s erreichen können. Die Bewölkung beträgt 100%.

Kurz gesagt: Es sieht so aus, als wäre der 12. Juni ein exzellenter Tag, um Cala Millor zu besuchen. Die Besucher dürfen sich auf angenehmes Wetter und malerische Aussichten freuen. Bei einer Regenwahrscheinlichkeit von nur 0.66% wird es wahrscheinlich einen ganzen Tag voller Sonnenschein geben. Genießen Sie Ihren Tag in Cala Millor!