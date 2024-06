Port d'Andratx, Mallorca – Auf Mallorca, im schönen Hafen von Andratx, erwarten wir am 12. Juni 2024 gemäßigte Temperaturen und leichten Wind. Mit diesem Wetterbericht bringen wir Ihnen die wichtigsten Details für diesen Tag.

Temperaturen zwischen 19.26ºC und 21.32ºC

Am Morgen halten sich die Temperaturen bei 19.34ºC. Im Laufe des Tages nähern wir uns mit ungefähr 20.91ºC dem Tageshöchstwert an. Am Abend nehmen die Temperaturen ab bis auf 20.67ºC und in der Nacht fallen sie auf 19.47ºC. Die gefühlten Temperaturen sind nie weit von den tatsächlichen Werten entfernt, so dass Sie sich auf stetige Temperaturen einstellen können.

Leichter Wind und geringe Regenwahrscheinlichkeit

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.21 m/s aus 147º und erreicht in Böen 5.66 m/s. Die Regenwahrscheinlichkeit ist sehr niedrig, mit lediglich 1%. Erwarten Sie also einen weitgehend trockenen Tag mit 93% Bewölkung.

Mit einem Atmosphärendruck von 1017 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 74% können wir uns auf einen angenehmen Tag freuen.

Ob Sie nun ans Meer gehen, einen Spaziergang machen oder einfach nur die herrliche mallorquinische Landschaft genießen wollen, der 12. Juni 2024 scheint ein hervorragender Tag dafür zu sein. Bleiben Sie dran für weitere Updates und genießen Sie Ihren Tag in Port d'Andratx!