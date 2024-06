Ein angenehmer Frühlingstag erwartet uns in Palma am kommenden 13. Juni 2024.

Temperaturaussichten

Die Temperaturen sind mild mit einer Höchsttemperatur von 22,78°C und einer Tiefsttemperatur von 16,65°C. Der Tag beginnt mit 16,68°C am Morgen, steigt auf 22,45°C am Tag, fällt auf 21,83°C am Nachmittag und kühlt auf 19,28°C in der Nacht ab.

Die gefühlten Temperaturen sind ähnlich, mit 16,62°C am Morgen, 22,32°C am Tag, 21,79°C am Nachmittag und 19,33°C in der Nacht.

Weitere wetterbezogene Informationen

Der atmosphärische Druck liegt bei 1021 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 60%. Der Wind weht mit 5,05m/s aus Richtung 223° und es können Windböen bis zu 4,26m/s auftreten.

Der Himmel ist weitgehend klar mit nur 2% Bewölkung, gemäß dem die Niederschlagswahrscheinlichkeit mit 0,85% gering sein wird. Der Tag verspricht also, trocken und sonnig zu sein, ideal für alle Outdoor-Aktivitäten.