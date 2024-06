Die Einwohner und Besucher von Santa Ponsa können sich auf angenehme und frische Temperaturen im Lauf des Tages freuen. Die Datenvorhersage zeigt für den Morgen eine Mindesttemperatur von 17.77°C an, während die Temperaturen über den Tag steigen und ihren Höhepunkt von 21.42°C am Mittag erreichen. Am Abend bleiben die Temperaturen fast gleich, mit einem Hoch von 21.67°C, und kühlen sich schließlich auf 20.16°C in der Nacht ab.

Wie fühlt sich das Wetter an und was kann man erwarten?

Abgesehen von den tatsächlichen Temperaturen wird die gefühlte Temperatur am Morgen bei ca 17.8°C liegen und über den Tag bis ca. 21.37°C ansteigen. Am Nachmittag wird eine gefühlte Temperatur von 21.67°C und am Abend eine von 20.24°C erwartet.

Der atmosphärische Druck wird bei 1021 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei 67%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3.86 m/s wehen, mit Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 4.44 m/s erreichen können. Der Wind wird aus Richtung 161° wehen. Die Bewölkung wird bei 1% liegen.

Die Regenwahrscheinlichkeit für den Tag ist mit lediglich 0.95% sehr gering, sodass einem Tag im Freien nichts im Wege steht.