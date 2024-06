Die Wettervorhersage für Cala Rajada am 13. Juni 2024 verspricht angenehme Temperaturen und klaren Himmel. Die Mindesttemperatur wird bei 18,38°C erwartet, während die Tageshöchsttemperatur sich voraussichtlich auf 22,12°C erhöhen wird.

Am Morgen beginnt der Tag mit einer Erwärmung auf 18,38°C. Während des Mittags steigen die Temperaturen auf 20,43°C und erreichen am Nachmittag mit 21,91°C ihren Höhepunkt. In der Nacht sinken die Temperaturen wieder auf etwa 19,71°C. Damit werden angenehme Bedingungen im Hinblick auf die Temperatur erwartet.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Windverhältnisse

Die Wettervorhersage berichtet weiterhin von einem Luftdruckverhältnis von 1021 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 67%.

Der Wind wird aus der Richtung 187° mit einer Geschwindigkeit von 6,24m/s erwartet. Böen können sogar eine Geschwindigkeit von 6,75m/s erreichen.

Wolkenbedeckung und Niederschlagswahrscheinlichkeit

Bezüglich der Wolkenbedeckung werden nur 3% vorhergesagt, was klaren Himmel und Sonnenschein bedeutet. Ergänzend dazu liegt die Niederschlagswahrscheinlichkeit an diesem Tag bei 0%. Daher werden Sie keine Regenschirme brauchen, um einen ungestörten Tag unter dem klaren Himmel zu genießen.

Auf Grundlage dieser Wettervorhergesage erwarten wir, dass der 13. Juni in Cala Rajada ein Tag zum Entspannen und Genießen wird. Machen Sie sich bereit für diese hervorragenden Wetterbedingungen.