Wir erwarten eine minimale Temperatur von 17,45ºC und eine maximale Temperatur von 28,59ºC in Sóller am 14. Juni 2024. Der Morgen beginnt mit einer angenehmen Temperatur von 17,63ºC, die durch den Tag bis auf 27,08ºC ansteigt. Am Nachmittag zeigt das Thermometer 26,68ºC, während die Temperatur in der Nacht auf 20,48ºC abfällt.

Angenehme Wärmeempfindung

Die gefühlte Temperatur wird morgens bei 17,85ºC liegen, am Tag bei 27,03ºC, am Nachmittag bei 26,46ºC und in der Nacht bei 20,18ºC. Dies ermöglicht es uns, den ganzen Tag über Aktivitäten im Freien zu genießen, ohne sich übermäßig warm zu fühlen.

Leichte Brise und geringe Niederschlagswahrscheinlichkeit

Der Luftdruck wird bei 1017 hPa liegen und die relative Luftfeuchtigkeit bei 42% erwartet. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,21m/s aus einer Richtung von 152º und der Wind kann Böen bis zu 5,98m/s erreichen. Gleichzeitig liegt die Bewölkung bei 7% und die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 0%, was einen gänzlich klaren Himmel für Sóller verspricht.