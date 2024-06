Wenn Sie planen, am 14. Juni in Alcúdia zu sein, können Sie sich auf hervorragende Wetterbedingungen vorbereiten. Ziehen Sie sich mit etwas leichten Stoffen an und vergessen Sie nicht, Ihre Sonnenbrille mitzubringen.

Temperaturüberblick für den Tag Die Temperaturen variieren im Laufe des Tages, wobei die Mindesttemperatur bei 18.93ºC und die Höchsttemperatur bei 28.43ºC liegt. Morgens erwarten wir 19.07ºC, während des Tages 27.26ºC, am Nachmittag 27.08ºC und in der Nacht 21.76ºC. Die gefühlte Temperatur wird morgens bei 19.3ºC, tagsüber bei 27.35ºC, nachmittags bei 27.08ºC und nachts bei 21.77ºC liegen. Holt also eure Sommerkleidung raus, denn es wird ein warmer Tag werden. Weitere Wetterbedingungen Der Atmosphärendruck wird bei 1016 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt 45%. Ein leichter Wind von 8.37m/s wird aus der Richtung 182º wehen, mit möglichen Böen bis zu 13.38m/s. Stellt sicher, dass ihr eure Sonnenhüte festhaltet. Die Bewölkung wird nur 7% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%, was bedeutet, dass es einen klaren Tag geben sollte. Wenn Sie also nach Alcúdia reisen, erwarten Sie ein fantastisches Wetter und genießen Sie Ihren Tag unter der strahlenden Sonne Mallorcas. Bleiben Sie sicher und vergessen Sie nicht, sich vor der Sonne zu schützen.