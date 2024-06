Die Wetterlage auf Mallorca, speziell in Cala Millor, entwickelt sich weiterhin sehr positiv. Am 14. Juni dürfen sich Einheimische und Touristen auf sonniges Wetter freuen, das durch angenehme Temperaturen und etwas Wind gekennzeichnet ist.

Klare Temperaturen

Mit morgendlichen Werten um die 19.35ºC erreicht die Quecksilbersäule im Laufe des Tages einen Höchstwert von etwa 23.49ºC. Die abendlichen Temperaturen sinken auf durchschnittlich 22.47ºC ab, bevor sie in der Nacht auf 20.76ºC abfallen. Die gefühlte Temperatur liegt dabei morgens bei ca. 19.53ºC, am Tag bei etwa 23.51ºC, am Abend bei rund 22.52ºC und nachts bei ungefähr 20.98ºC.

Windverhältnisse und Niederschlag

Der Wind weist eine Geschwindigkeit von 6.95m/s auf und kommt aus einer Richtung von 176º. Darüber hinaus können Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 11.44m/s auftreten. Die Luftfeuchtigkeit beträgt rund 62%, wobei die Chance auf Regen bei minimalen 0% liegt.

Bei nur 3% Bewölkung dürfen sich Sonnenanbeter auf einen strahlend blauen Himmel freuen. Die 1017 hPa atmosphärischer Druck versprechen außerdem sehr angenehme Bedingungen.