Verpassen Sie nicht unseren Detailbericht über die Wetterprognose für den 14. Juni 2024 in Port d'Andratx, Mallorca. Mit berechneten Temperaturen zwischen 20,89ºC und 23,54ºC bietet der Ort ein angenehmes Wetter, um draußen zu genießen.

Ausführlicher Temperaturverlauf im Laufe des Tages

Der Tag beginnt mit einer Temperatur von etwa 20,94ºC am Morgen und steigt auf bis zu 22,9ºC während des Tages an. Am Nachmittag kann die Temperatur auf 23,19ºC ansteigen und sinkt nachts auf etwa 22ºC ab.

Die gefühlte Temperatur wird am Morgen 21,23ºC betragen, im Laufe des Tages auf 23,15ºC ansteigen und am Nachmittag 23,37ºC erreichen. In der Nacht sinkt sie auf 22,34ºC.

Wetterbedingungen, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit

Der atmosphärische Druck beträgt für diesen Tag 1017 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei etwa 73% liegen soll. Trotz der etwas höheren Luftfeuchtigkeit können die Bewohner und Besucher von Port d'Andratx einen klaren Himmel genießen, da die Nubositat 0% beträgt. Die Wahrscheinlichkeit von Regen ist ebenfalls 0%.

Windgeschwindigkeit und -richtung

Die Windgeschwindigkeit beträgt 8,63m/s und die Windrichtung liegt bei 135º. Es werden Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 11,74m/s erwartet.

Wir halten Sie weiterhin über die aktuellen und genauen Wetterinformationen für Port d'Andratx auf dem Laufenden. Planen Sie Ihren Tag im Voraus und genießen Sie das wunderbare mediterrane Klima von Mallorca!