Wir prognostizieren für den 14. Juni in Santanyí, dass wir einen höchst angenehmen Frühlingstag haben werden mit Temperaturen, die uns zum Träumen bringen von warmen Tagen am Strand. Beginnend mit einer Minimaltemperatur von 19.64°C und einem Höhepunkt von 24.77°C. Es wird angenehm bleiben, denn die vorausgesagten Werte sind für den Morgen bei 19.8°C, während des Tages bei 24.02°C, am Abend 23.39°C und in der Nacht bei 21.25°C.

Thermische Gefühle, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit

Nicht nur die Temperatur, auch die thermischen Gefühle lassen uns einen gemütlichen Frühlingstag erwarten. Die Wahrnehmung der Temperatur wird morgens bei 20.03°C liegen, tagsüber bei 24.07°C, abends bei 23.48°C und nachts bei 21.55°C. Auch der Luftdruck spielt eine bedeutende Rolle und wird voraussichtlich bei 1017 hPa liegen, mit einer Luftfeuchtigkeit von 61%.

Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Windböen

Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.59m/s aus Richtung 177° wehen. Windböen können bis zu 7.51m/s erreichen. Solche Bedingungen sind perfekt für einen Spaziergang an der Küste oder einen Tag am Strand.

Wolkendecke und Regenwahrscheinlichkeit

Sie können einen klaren Himmel erwarten, da die Wolkendecke bei nur 1% liegen wird und die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% liegt. Es sieht so aus, als ob in Santanyí die Sonne den ganzen Tag über scheinen wird, es ist also der perfekte Tag, um die Schönheit der Insel zu genießen.

Halten Sie sich an weitere Aktualisierungen für das Wetter in Santanyí und genießen Sie den Sommer in vollen Zügen!