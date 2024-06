Den Bewohnern und Besuchern von Santa Ponsa steht ein äußerst angenehmer Tag bevor. Wir erwarten eine Mindesttemperatur von 19,98ºC und eine Maximaltemperatur von 24,6ºC.

Detailierte Vorhersage für den Tagesverlauf

Zum Start in den Morgen liegen wir bei milden 20,17ºC. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf 23,73ºC, bevor es gegen Abend auf 23,7ºC abkühlt. In der Nacht können wir mit Temperaturen um 21.44ºC rechnen. Trotz der dezenten Schwankungen im Tagesverlauf, bleibt die gefühlte Temperatur nahezu konstant. Am Morgen bei etwa 20.44ºC, tagsüber bei etwa 23.83°C, am Abend bei 23,69ºC und nachts bei angenehmen 21.73ºC.

Wetterbedingungen im Detail

Der atmosphärische Druck beträgt 1017 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 64%. Der Wind weht aus Richtung 119° mit einer Geschwindigkeit von 5,43 m/s, wobei Böen von bis zu 7,84 m/s auftreten können. Trotz dieses frischen Windes bleibt der Himmel über Santa Ponsa nahezu wolkenlos. Die Wolkenbedeckung beträgt lediglich 1%. Die Chance, dass es regnet, ist mit 0% äußerst gering.

Und da die Vorhersagen aktuell sind, empfehlen wir allen Bewohnern und Besuchern, den Tag im Freien zu genießen. Während die angenehme Brise für Erfrischung sorgt, können Sie die Sonne in vollen Zügen und ohne Regenrisiko genießen.