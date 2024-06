Das Wetter in Cala Rajada am 14. Juni verspricht einen klaren Tag voller Sonnenschein. Mit einer minimalen Temperatur von 19,52ºC in der Früh und einer maximalen Temperatur von 24,35ºC mittags können wir uns auf angenehme Temperaturen freuen. Die Sensation am frühen Morgen wird bei etwa 19,91ºC liegen, erhöht sich jedoch im Laufe des Tages auf 23,95ºC. Am Nachmittag erreicht die Temperatur angenehme 22,82ºC und sinkt nachts auf etwa 21,16ºC, mit einer gefühlten Temperatur von 21,42ºC.

Atmosphärischer Druck und Feuchtigkeit

Der atmosphärische Druck beträgt 1017 hPa. Zusammen mit einer gemessenen Luftfeuchtigkeit von 61% verspricht dieser Tag trocken, sonnig und ideal für Outdoor-Aktivitäten zu sein.

Wind und Bewölkung

Der Wind weht von Süden kommend mit einer Geschwindigkeit von 7,85 m/s und Böen bis zu 12,99 m/s, was für eine angenehme, kühlende Meeresbrise sorgt. Mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0% und einer Wolkenbedeckung von nur 3% sollten Sie ihren Sonnenschutz nicht vergessen!