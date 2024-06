Palma, das Herz von Mallorca, begrüßt Sie am 15. Juni 2024 mit Temperaturen, die typisch für die Insel zu dieser Jahreszeit sind. Die tägliche Temperaturspanne variiert von einer milden Mindesttemperatur von 20.11ºC bis zu einer erfrischenden Maximaltemperatur von 27.61ºC.

Detailierte Wetterlagen am 15. Juni 2024

Am Morgen erwarten wir 20.98ºC, die sich im Laufe des Tages auf 26.35ºC erhöhen. Am Nachmittag erreicht die Temperatur ihren Höhepunkt bei 26.78ºC, bevor sie nach Sonnenuntergang auf angenehm kühle 20.92ºC sinkt. Die gefühlte Temperatur, die die Auswirkungen von Wind und Luftfeuchtigkeit berücksichtigt, wird an diesem Tag bei etwa 20.54ºC am Morgen, 26.35ºC am Tag, 27.56ºC am Nachmittag und schließlich bei 21.21ºC in der Nacht liegen.

Der Druck und die Feuchtigkeit am 15. Juni

Die atmosphärischen Bedingungen sind ebenfalls optimal, mit einer Druckmessung von 1012 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 51% am 15. Juni. Diese milde Wetterlage legt die Grundlage für einen entspannten Tag unter der mallorquinischen Sonne.

Windsituation am 15. Juni

Die Winde werden vorherrschend aus Richtung 88º wehen mit einer Geschwindigkeit von 3.45m/s und Böen bis zu 4.93m/s. Trotz der hohen Nebeldecke von 98% ist die Regenwahrscheinlichkeit 0%. Ein idealer Tag zum Entspannen am Strand, ohne die Sorge eines unerwarteten Wolkenbruchs.