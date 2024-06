Ein wunderbarer Tag erwartet uns in Alcúdia. Die Temperaturen bewegen sich zwischen einer Mindesttemperatur von 19,88°C und einer Höchsttemperatur von 25,38°C. Mit anderen Worten, wir können einen perfekten Tag erwarten, um die Vorzüge dieser traumhaften Region zu genießen.

Verläufe des Tages

Am Morgen werden wir 21,36°C erleben, während der Tageshöhepunkt bei 24,98°C liegt. Am Abend kühlt es dann auf 20,63°C ab und in der Nacht bleiben wir bei einer angenehmen Temperatur von 20,17°C. Das ist das perfekte Wetter, um alles zu genießen, was Alcúdia zu bieten hat.

Wind- und Wetterbedingungen

Der Atmosphärendruck liegt bei 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird etwa 59% betragen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7,68 m/s aus 49º und es kann Böen von bis zu 10,19 m/s geben. Trotz einer 100%igen Bewölkung ist die Regenwahrscheinlichkeit 0%.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir einen Tag voller Sonnenschein haben, mit angenehmen Temperaturen und einer sehr geringen Regenwahrscheinlichkeit, es ist also der perfekte Tag, um die Freuden des Frühlings in Alcúdia zu genießen.